В поведении президента Туркмении на встрече с Путиным увидели ошибку

Эксперт по протоколу Николаева: Бердымухамедов нарушил деловой этикет на встрече с Путиным

Во время встречи с президентом России Владимиром Путиным глава Туркмении Сердар Бердымухамедов не нарушил деловой протокол, но совершил небольшую ошибку, когда забыл вовремя расстегнуть пуговицу своего пиджака. Так в беседе с «Лентой.ру» поведение туркменского лидера оценила специалист по деловому протоколу Татьяна Николаева.

Падение листка

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов в начале беседы с главой российского государства Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде уронил листок, предположительно, с речью. Произошедший конфуз попал на видео.

Листочек уронить каждый может. Дело такое. Тут даже и волнение может быть ни при чем. Это дело случая, и это такая ерунда Татьяна Николаева специалист по деловому протоколу

Ошибка с пуговицей

Однако специалист по деловому протоколу обратила внимание на другую ошибку. Президент Туркмении забыл расстегнуть пиджак, когда садился.

«Это требование делового этикета. Не могу сказать, что это протокол. Протокол — это более суровые требования, которые касаются очередности и расположения на местах участников тех или иных встреч. Но по этикету, когда мужчина садится, он должен расстегнуть пиджак», — сообщила она.

Николаева рассказала, что у опытного носителя костюмов это действие происходит автоматически. «В тот момент, как человек садится, он расстегивает пиджак полностью. Встает и застегивает», — добавила она.

«Здесь мы увидели, что президент Туркмении сначала сел, спустя несколько секунд вспомнил и расстегнул пуговицу. Это может быть просто нехватка опыта, нехватка публичного опыта, нехватка опыта работы под камерами», — убеждена специалист.

Господин Бердымухамедов достаточно молодой по опыту работу на руководящей должности. И его огрех — это не самое страшное Татьяна Николаева специалист по деловому протоколу

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