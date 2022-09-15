Москва призвала организации заставить Киев прекратить расправу над гражданскими

Представитель МИД России Захарова призвала остановить расправы Киева над гражданскими

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге заявила, что Россия призывает международные организации заставить Украину отказаться от карательных мероприятий над мирным населением, которое Киев обвиняет в сотрудничестве с Москвой. Трансляция доступна на YouTube-канале министерства.

«Призываем профильные международные организации использовать свое влияние на Киев, чтобы удержать его от расправы над мирными гражданами. Это необходимо сделать безотлагательно», — утверждает она.

Кроме того, Захарова сообщила, что под проектом о гарантиях безопасности Украины, подготовленным главой офиса украинского президента Андреем Ермаком совместно с экс-генсеком НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном, скрыто желание Запада убивать русских. «Мы же помним откровения Джорджа Буша младшего, который буквально пару месяцев назад сказал, что главная задача Украины — убить как можно больше русских», — подчеркнула она.

Представитель МИД отметила, что раньше об этом не говорили в открытую, а лишь заявляли о необходимости переделать Россию, «чтобы мы стали правильными, хорошими».

