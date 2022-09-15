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Москва призвала организации заставить Киев прекратить расправу над гражданскими

Представитель МИД России Захарова призвала остановить расправы Киева над гражданскими

Фото: globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге заявила, что Россия призывает международные организации заставить Украину отказаться от карательных мероприятий над мирным населением, которое Киев обвиняет в сотрудничестве с Москвой. Трансляция доступна на YouTube-канале министерства.

«Призываем профильные международные организации использовать свое влияние на Киев, чтобы удержать его от расправы над мирными гражданами. Это необходимо сделать безотлагательно», — утверждает она.

Кроме того, Захарова сообщила, что под проектом о гарантиях безопасности Украины, подготовленным главой офиса украинского президента Андреем Ермаком совместно с экс-генсеком НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном, скрыто желание Запада убивать русских. «Мы же помним откровения Джорджа Буша младшего, который буквально пару месяцев назад сказал, что главная задача Украины — убить как можно больше русских», — подчеркнула она.

Представитель МИД отметила, что раньше об этом не говорили в открытую, а лишь заявляли о необходимости переделать Россию, «чтобы мы стали правильными, хорошими».

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Кристина Есикова
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