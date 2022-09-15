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Киев не получил от Израиля согласия на поставку ПВО

Президент Украины Зеленский заявил, что пока не получил согласия Израиля на поставку ПВО
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Shutterstock

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока не получил согласия от Израиля на поставку Киеву системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом он сообщил на брифинге по итогам встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дел Ляйен, передает РИА Новости.

Системы ПВО, по словам Зеленского, для Украины — это приоритет в вопросе безопасности.

«Мы начали эти переговоры (о предоставлении систем ПВО — прим. «Ленты.ру») и есть позитивные результаты касаемо NASAMS и IRIS-T — это что касается немецких партнеров. Ожидаем несколько систем, пока не получили ни одной. То же касается США, мы ожидаем. Но это частично закрывает вопрос дефицита ПВО. Кроме того, мы настроены работать по этому вопросу с Францией, Италией, Германией», — заявил глава государства.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил о бесполезности системы противоракетной обороны «Железный купол» против российских крылатых и баллистических ракет. Он подчеркнул, что этот тип ПВО способен защитить только от «медленных ракет на низких высотах с легким поражением», которые были сделаны, «по существу, в гаражах».

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Алевтина Запольская
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