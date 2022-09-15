Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Крыса оставила без еды целый остров

Крыса оставила без еды австралийский остров Лорд-Хау

Фото: Unsplash

Найденная на грузовом судне с продуктами крыса оставила без еды целый остров в Австралии. Об этом сообщает ABC News.

Судно с запасами газа и еды для вулканического острова Лорд-Хау должно было отправиться в пункт назначения, но ему пришлось остаться в порту на семидневный карантин из-за обнаруженной на борту крысы. Такие строгие меры потребовались, чтобы не допустить попадания грызунов на остров.

Правительство Нового Южного Уэльса с 2019 года реализует программу борьбы с грызунами Лорд-Хау. С ее помощью власти надеются защитить уникальную дикую природу и биоразнообразие места, внесенного в список всемирного наследия.

Материалы по теме:
Проклятое золото Инженер нашел на дне океана легендарное сокровище. Оно сломало ему жизнь
Проклятое золотоИнженер нашел на дне океана легендарное сокровище. Оно сломало ему жизнь
15 мая 2019
«Это безумно пугает» На дне озер иногда скрываются страшные тайны. Их раскрывают случайные люди
«Это безумно пугает»На дне озер иногда скрываются страшные тайны. Их раскрывают случайные люди
14 сентября 2019

От поставок зависит не только ассортимент продуктовых магазинов, но и работа местных кафе, пекарен и мастерских. Чтобы жители острова не остались без продуктов, экстренную доставку грузов на Лорд-Хау поручили Королевским военно-воздушным силам Австралии. Ожидается, что самолет прибудет на остров в пятницу, 16 сентября.

Ранее сообщалось, что в российской деревне Херсонка Убинского района Новосибирской области на участок одного из жителей с неба упал пеликан. Он задел линию электропередачи и оставил населенный пункт без света.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Черкасова
Обсудить
Последние новости
В США раскрыли негласное правило Запада по Украине
Врач предупредил об опасности храпа
Охотник застрелил медведя и спас чуть не лишившегося конечностей друга
Разработан перемещающийся по одежде датчик
В Кремле заявили о хорошей атмосфере на переговорах Путина и Си Цзиньпина
Семь россиян предстанут перед судом за создание неонацистского сообщества
Пелоси запланировала визит в Армению
В Госдуме оценили значимость встречи Путина и Си Цзиньпина
Бузова купила дом в курортном городе
Девушка увеличила губы и осталась с гематомой в виде усов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.