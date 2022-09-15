Крыса оставила без еды австралийский остров Лорд-Хау

Найденная на грузовом судне с продуктами крыса оставила без еды целый остров в Австралии. Об этом сообщает ABC News.

Судно с запасами газа и еды для вулканического острова Лорд-Хау должно было отправиться в пункт назначения, но ему пришлось остаться в порту на семидневный карантин из-за обнаруженной на борту крысы. Такие строгие меры потребовались, чтобы не допустить попадания грызунов на остров.

Правительство Нового Южного Уэльса с 2019 года реализует программу борьбы с грызунами Лорд-Хау. С ее помощью власти надеются защитить уникальную дикую природу и биоразнообразие места, внесенного в список всемирного наследия.

От поставок зависит не только ассортимент продуктовых магазинов, но и работа местных кафе, пекарен и мастерских. Чтобы жители острова не остались без продуктов, экстренную доставку грузов на Лорд-Хау поручили Королевским военно-воздушным силам Австралии. Ожидается, что самолет прибудет на остров в пятницу, 16 сентября.

Ранее сообщалось, что в российской деревне Херсонка Убинского района Новосибирской области на участок одного из жителей с неба упал пеликан. Он задел линию электропередачи и оставил населенный пункт без света.