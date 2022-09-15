Российский уголовник влез в окно и надругался над хозяйкой дома

Проникшего в дом через окно и надругавшегося над хозяйкой россиянина отправили в колонию

В Саратовской области к четырем с половиной годам колонии строгого режима за действия сексуального характера в отношении женщины приговорен 34-летний ранее судимый россиянин. Об этом в четверг, 15 сентября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, в ночь на 21 мая уголовник проник через оконный проем в частным дом поселка Красный Текстильщик. Оказавшись в доме, он взял нож и, угрожая хозяйке помещения убийством, надругался над ней, совершив в отношении женщины иные действия сексуального характера. После того как он покинул место происшествия, его жертва вызвала полицейских.

Мужчина был задержан, в отношении него возбудили уголовное дело о покушении на изнасилование, иных действиях сексуального характера под угрозой убийства и незаконном проникновении в жилище.

14 сентября сообщалось, что в Омске 63-летний российский уголовник был задержан за серию изнасилований и покушений на изнасилование женщин. У маньяка был характерный почерк — ночью он через форточку проникал к жертвам в квартиры, расположенные на первом этаже.