Россиянин попытался получить бесплатное электричество и поджег село

Житель Тюменской области поджег село при попытке получить бесплатное электричество

В Тюменской области мужчина попытался получить бесплатное электричество и поджег село, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

По информации ведомства, 10 мая житель села Бачелино набросил на воздушную линию электропередач провода без изоляции и незаконно подключил к своему дому электричество, что привело к возгоранию проводки и пожару. Огонь охватил дом и участок россиянина, после чего перекинулся на соседние здания.

В результате пожар уничтожил 97 строений, включая один жилой дом. Находившийся внутри местный житель получил ожоги второй и третьей степени. Обвиняемого будут судить по части 1 статьи 219 Уголовного кодекса России о нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью человека. Ему грозит до трех лет тюрьмы.

Ранее жителя Пермского края признали виновным в уничтожении леса на сумму в почти полмиллиарда рублей. Россиянин пилил трубу и высек искру, от которой загорелась сухая трава, а затем и целый лес. Площадь пожара составила превысила 292 гектара, что сопоставимо с площадью 400 футбольных полей.