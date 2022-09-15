Губернатор сообщил о состоянии пострадавших при взрыве БПЛА на Ставрополье

Ставропольский губернатор Владимиров сообщил о состоянии пострадавших при взрыве БПЛА

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал о состоянии пострадавших при взрыве беспилотника в регионе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, один из пострадавших получил ссадины и ушибы, ему оказали первую помощь в больнице и отпустили домой. «В Ставропольской краевой больнице сейчас находятся трое, из них в тяжелом состоянии один человек, это сотрудник МЧС, действовавший на месте происшествия. У него многочисленные травмы, ожоги лица и глаз. Еще два человека находятся в офтальмологическом отделении с ранениями роговицы и мелкими осколками, сейчас их оперируют», — написал губернатор.

Он добавил, что пострадавший несовершеннолетний находится в состоянии средней тяжести, у него пострадали глаза. В Туркменской районной больнице, по данным Владимирова, под наблюдением врачей остаются три человека, один из которых в состоянии средней тяжести, двое — в удовлетворительном.

Глава Ставропольского края пообещал отслеживать ситуацию с пострадавшими. Он также подчеркнул, что им оказывается вся необходимая помощь.

Беспилотник в российском регионе взорвался 14 сентября. Инцидент произошел в Туркменском округе. Пострадали восемь человек. Причины случившегося неизвестны. По данным Telegram-канала Mash, предположительно, российский регион атаковал украинский боевой беспилотник Ту-141 «Стриж». При этом официального подтверждения этой информации нет.