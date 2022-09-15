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Зеленский пообещал посвятить фон дер Ляйен табличку

Президент Украины Зеленский распорядился повесить табличку в честь фон дер Ляйен в Киеве

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился, чтобы на Аллее Смелости в Киеве повесили табличку, названную в честь главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Об этом сообщает РИА Новости.

«Благодарим за постоянную поддержку. Я бы хотел, чтобы на Аллее Смелых появилось имя президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен», — сказал украинский лидер во время брифинга по итогам встречи с главой ЕК.

Кроме того, на Аллее Смелых есть табличка, названная в честь экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона. Ему также вручили орден Свободы — высшую награду Украины для иностранцев.

Фон дер Ляйен анонсировала встречу с Зеленским 14 сентября. Она приехала в Киев, чтобы обсудить с президентом и премьером Украины Денисом Шмыгалем вопросы вступления страны в Евросоюз.

Алевтина Запольская
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