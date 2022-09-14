Глава Еврокомиссии анонсировала встречу с Зеленским

Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен заявила, что направляется в Киев для встречи с Зеленским

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что направляется в Киев, чтобы встретиться там с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ее цитирует РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в ходе ежегодного отчета о работе Еврокомиссии перед депутатами Европарламента в Страсбурге фон дер Ляйен заявила, что российские санкции будут продлеваться до тех пор, пока экономика России «не будет разорвана».

«Я направляюсь сегодня на Украину, чтобы обсудить все это с президентом Зеленским», — заявила глава Еврокомисси.

Ранее офис президента Украины опубликовал проект под названием «Киевский договор по безопасности», в котором, в том числе, предложил ввести запрет на снятие санкций с России до того, как она «возместит ущерб».