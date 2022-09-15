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В Китае раскрыли перспективы завершения конфликта на Украине

Аналитик Чэнь Хаоян допустил завершение кризиса на Украине при изменении ситуации на земле

Фото: Unsplash

Старший научный сотрудник аналитического центра «Тайхэ» Чэнь Хаоян заявил, что сроки завершения конфликта на Украине волнуют весь мир. Однако для его окончания должны быть предпосылки, рассказал он в беседе с РИА Новости.

Аналитик из Китая раскрыл перспективы конфликта на Украине и допустил его завершение при изменении ситуации на земле. Он подчеркнул, что Киев отказывается вести переговоры с Москвой, что также стало причиной кризиса, «и сейчас мы не видим конечной точки». «И достижением такой точки, я лично считаю, все-таки кардинальное изменение ситуации на поле боя», — подчеркнул эксперт.

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Специалист предположил, что «если ситуация на поле боя будет меняться, то может случиться так, что после того, как российская армия завершит второй этап специальной военной операции, она может перейти к третьему этапу».

«Исход третьего этапа, вероятно, определит направление фронта в российско-украинском конфликте, что в конечном итоге может способствовать началу переговоров, что приведет к скорейшему завершению этого конфликта», — заключил Хаоян.

Ранее он назвал причину сдержанности США и России в вопросе ядерного оружия. По мнению эксперта, ни Москва, ни Вашингтоне не хотят катастрофы.

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Марина Совина
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