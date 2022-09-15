В Китае раскрыли перспективы завершения конфликта на Украине

Аналитик Чэнь Хаоян допустил завершение кризиса на Украине при изменении ситуации на земле

Старший научный сотрудник аналитического центра «Тайхэ» Чэнь Хаоян заявил, что сроки завершения конфликта на Украине волнуют весь мир. Однако для его окончания должны быть предпосылки, рассказал он в беседе с РИА Новости.

Аналитик из Китая раскрыл перспективы конфликта на Украине и допустил его завершение при изменении ситуации на земле. Он подчеркнул, что Киев отказывается вести переговоры с Москвой, что также стало причиной кризиса, «и сейчас мы не видим конечной точки». «И достижением такой точки, я лично считаю, все-таки кардинальное изменение ситуации на поле боя», — подчеркнул эксперт.

Специалист предположил, что «если ситуация на поле боя будет меняться, то может случиться так, что после того, как российская армия завершит второй этап специальной военной операции, она может перейти к третьему этапу».

«Исход третьего этапа, вероятно, определит направление фронта в российско-украинском конфликте, что в конечном итоге может способствовать началу переговоров, что приведет к скорейшему завершению этого конфликта», — заключил Хаоян.

Ранее он назвал причину сдержанности США и России в вопросе ядерного оружия. По мнению эксперта, ни Москва, ни Вашингтоне не хотят катастрофы.