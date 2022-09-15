Названа причина сдержанности США и России в вопросе ядерного оружия

Аналитик Хаоян: США и РФ сохраняют сдержанность, поскольку не хотят ядерной катастрофы

Старший научный сотрудник аналитического центра «Тайхэ» Чэнь Хаоян назвал причину сдержанности США и России в вопросе ядерного оружия. Он подчеркнул, что ни Москва, ни Вашингтоне не хотят катастрофы, передает РИА Новости.

«Если это будет ядерная война между крупнейшими ядерными державами мира с применением стратегических ядерных вооружений, то тогда можно не сомневаться, что при смертоносности нынешних ядерных арсеналов США и России, она приведет к величайшей катастрофе для человечества», — подчеркнул эксперт.

По слова Хаояна, подобного финала никто не желает, поэтому несмотря на ситуацию на Украине и жесточайшее санкционное давление, а также решительный отпор России США и Западу стороны противостояния проявляют относительную сдержанность касаемо ядерных вооружений.

По этой причине, добавил аналитик, президент США Джо Байден неоднократно подчеркивал, что Соединенные Штаты не будут непосредственно участвовать в украинском конфликте, чтобы избежать столкновения и конфронтации с Москвой.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что террористические действия властей Украины ставят мир под угрозу ядерной катастрофы. По словам парламентария, время показало еще раз правильность принятого президентом России Владимиром Путиным решения о начале специальной военной операции.

