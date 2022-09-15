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Путин предсказал новые рекордные показатели товарооборота с Китаем

Путин заявил, что товарооборот с Китаем выйдет на рекордные показатели по итогам 2022 года

Фото: Александр Демьянчук / POOL / ТАСС

Президент России Владимир Путин на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином заявил, что товарооборот между странами выйдет на новые рекордные показатели по итогам 2022 года. Его слова приводит РИА Новости.

По словам российского лидера, в прошлом году товарооборот между государствами увеличился на 35 процентов, превысив 140 миллиардов долларов. За первые семь месяцев текущего года объем взаимной торговли вырос еще на 25 процентов.

«Убежден, что по итогам года мы выйдем на новые рекордные показатели, а в близкой перспективе, как договаривались, доведем годовой товарооборот до 200 и более миллиардов долларов», — сказал Путин на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.

Ранее сообщалось, что товарооборот России и Китая увеличился на 31,4 процента с января по август в годовом выражении, до 117,2 миллиарда долларов. Только в августе объем торговли между странами достиг 19,21 миллиарда долларов.

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Варвара Кошечкина
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