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Стало известно о сложностях при приеме российских туристов в ресторанах Турции

Euronews: владелец ресторана в Турции пожаловался на сложности при приеме россиян

Фото: Jens Kalaene / Globallookpress.com

Владелец бизнеса в Турции пожаловался на сложности, возникающие при приеме российских туристов. Об этом стало известно Euronews.

Хозяин рыбного ресторана на берегу Босфора в Стамбуле Нико Вальдес рассказал, что основной доход его заведению приносят иностранные посетители. Однако в 2022 году ему пришлось столкнуться с некоторыми сложностями, связанными с приемом путешественников.

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По словам предпринимателя, в Турции есть большие проблемы с российскими кредитными картами. «Россияне приходят в ресторан, хотят оплатить картами, а наши терминалы отказываются их принимать, — отметил Вальдес. — Все расстроены, я расстроен — мой клиент тоже. У россиян трудная ситуация».

Более того, владелец ресторана подчеркнул, что почти 50 процентов его прибыли приходится именно на российских путешественников. Вальдес добавил, что турецкая экономика находится в плохом состоянии, однако когда в популярную курортную страну приезжают граждане России, она выравнивается.

Ранее в сентябре вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) России Алексан Мкртчян сообщил, что турецким отелям рекомендовали не принимать карты российской платежной системы «Мир» с 15 сентября 2022 года. При этом отмечается, что данная рекомендация не носит обязательный характер.

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Фариза Бацазова
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