В Генассамблее ООН призвали к демилитаризации Запорожской АЭС

Председатель Генассамблеи ООН Кереши призвал к демилитаризации Запорожской АЭС

Территория Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) должна быть демилитаризирована, а все противостоящие силы отведены. С таким призывом выступил председатель 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (ГА ООН) Чаба Кереши в преддверии открывающейся 20 сентября недели высокого уровня, пишет ТАСС.

«Что касается Запорожской АЭС, то давайте называть вещи своими именами — это серьезная проблема ядерной безопасности (…). Полагаю, что наилучшее, о чем мы можем просить все стороны, — это демилитаризовать АЭС, отвести войска и гарантировать, что ни одна военная операция не будет затрагивать территорию станции», — сказал он.

По мнению Кереши, данное решение станет хорошим вариантом для всех стран, в том числе для России и Украины.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш обсудил с российским президентом Владимиром Путиным ситуацию вокруг ЗАЭС, а также предстоящую поездку миссии по расследованию фактов обстрела СИЗО в Еленовке. Как уточнил генсек, он говорил с Путиным о «вопросах пленных, миссии по установлению фактов».