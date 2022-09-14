Гутерриш обсудил с Путиным Запорожскую АЭС

Гутерриш обсудил с Путиным ситуацию на Запорожской АЭС и обстрел в Еленовке

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудил с российским президентом Владимиром Путиным ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции (АЭС), а также предстоящую поездку миссии по расследованию фактов обстрела СИЗО в Еленовке, пишет РИА Новости.

Как уточнил генсек международной организации, он говорил с Путиным о «вопросах пленных, миссии по установлению фактов». «И миссия по установлению фактов сможет поехать в зону, где погибли столько пленных. С российской стороны препятствий для ее поездки не будет, каким бы путем мы ни решили добираться. И это очень важно», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что Гутерриш обсудил с президентом России Владимиром Путиным продление зерновой сделки, заключенной в Стамбуле. Генсек заявил, что зерновая сделка не спасает беднейшие слои населения мира от угрозы голода.