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Бывший лидер HIM Вилле Вало выпустит первый сольный альбом

Бывший лидер финской рок-группы HIM Вилле Вало выпустит первый сольный альбом

Фото: globallookpress.com

Бывший лидер финской рок-группы HIM Вилле Вало выпустит первый сольный альбом Neon Noir. Об этом сообщает NME.

Релиз состоится 13 января 2023 года. Он будет включать недавно выпущенные песни Loveletting и Echolate Your Love, а также другие треки музыканта: Run Away From The Sun, Salute The Sanguine and Saturnine Saturnalia. Сам Вало описал работу как «слезливый марафон растекшейся туши с капелькой надежды» и нечто среднее между Робертом Смитом и Оззи Осборном.

«Создание этого альбома и то, как я его создавал, дало мне возможность в некотором роде поразмышлять или по-другому взглянуть на то, кто я и что я хочу делать», — сказал он.

Вало основал группу HIM в 1991 году вместе с гитаристом Микко Линдстремом и басистом Микко Паананеном. HIM является первой в мире финской группой, чей альбом Dark Light был сертифицирован золотым диском американской ассоциацией звукозаписывающих компаний. Коллектив распался в 2017 году.

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Марина Погосян
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