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Минобороны отчиталось об уничтожении пяти складов вооружения ВСУ

Минобороны России заявило об уничтожении пяти складов ракетного вооружения Украины

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии были уничтожены пять украинских складов ракетно-артиллерийского вооружения. Об этом в четверг, 15 сентября, отчиталось Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что склады находились в районах населенных пунктов Приколотное, Изюм, Красное, Северск и Новогригоровка.

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Ранее стало известно, что российские военные нанесли удары по боевикам «Кракена» и военнослужащим теробороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Там добавили, что удары также были нанесены по пункту дислокации 25-й воздушно-десантной бригады.

24 февраля президент Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции России на Украине (СВО). Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Никита Абрамов
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