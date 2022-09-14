Минобороны отчиталось об ударах по бригадам теробороны ВСУ и боевикам «Кракена»

Минобороны заявило об ударах по боевикам «Кракена» и бойцам теробороны на Украине

Российские военные нанесли удары по боевикам «Кракена» и военнослужащим теробороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

В ведомстве добавили, что российские военные также нанесли удары по пунктам дислокации 25-й воздушно-десантной бригады, 9-го полка нацгвардии, а также 56-й и 61-й мотопехотным бригадам ВСУ. Они располагались в Донецкой народной республике (ДНР), а также в Запорожской и Николаевской областях.

В Минобороны также отчитались о четырех сбитых украинских беспилотниках. Они были перехвачены в районе двух населенных пунктов в Харьковской области.

Ранее оборонное министерство докладывало об ударе по пункту временной дислокации «Кракена» под Харьковом. В результате были уничтожены до 30 солдат формирования и десять единиц военной техники.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент Владимир Путин. Он назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. 24 августа глава Минобороны Сергей Шойгу объяснил, что замедление темпов спецоперации — сознательное решение, вызванное стремлением минимизировать жертвы среди мирных граждан.