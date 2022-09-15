Пожилой мужчина сорвался со скалы и погиб на глазах дочерей

Daily Mail: в Австралии пожилой турист погиб на глазах дочерей, сорвавшись в водопад

Пожилой мужчина сорвался со скалы возле водопада Перлинг-Брук, расположенного в национальном парке Австралии «Спрингбрук», и погиб на глазах у двух дочерей. Об этом сообщает The Daily Mail.

По данным британского издания, 79-летний мужчина приехал в Австралию в отпуск. Во время прогулки возле водопада на узком участке дороги он потерял равновесие и упал с 25-метровой скалы.

Отмечается, что одна из дочерей туриста попыталась спуститься к подножию скалы, чтобы помочь отцу, однако спасти его не удалось. Позже дочь погибшего была доставлена в безопасное место вертолетом службы скорой помощи австралийского штата Квинсленд.

Ранее в сентябре сообщалось, что российская школьница погибла, сорвавшись со скалы во время похода по Аракульским Шиханам в Челябинской области. В результате падения с 50-метровой высоты 14-летняя девочка получила несовместимые с жизнью травмы.