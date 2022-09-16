Названы пять вышедших из моды осенних вещей

The Symbol: короткие и облегающие вещи вышли из моды осенью 2022 года

Редакторы журнала The Symbol назвали пять предметов гардероба, которые вышли из моды осенью 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Так, эксперты отнесли к антитрендам обтягивающие фигуру и короткие вещи, например, пальто выше колена. В списке также оказались открывающие щиколотки брюки скинни, облегающие кожаные куртки, плащи и тренчи с рукавом до середины предплечья. При этом специалисты не рекомендуют избавляться от этих моделей, поскольку они могут стать популярными через некоторое время благодаря цикличности моды. Антитрендом в обуви авторы материала сочли ботильоны на высоких шпильках и шнуровке.

Редакторы журнала отметили, что в настоящее время при разработке коллекций дизайнеры руководствуются соображениями практичности: по их мнению, в первую очередь одежда должна защищать от холода и быть удобной в носке. По этой причине на смену укороченным и облегающим моделям пришел свободный оверсайз.

Ранее в сентябре издание The Symbol определило самые модные кроссовки текущей осени. Ими стали спортивные модели в ретростиле. Эксперты рекомендовали обратить внимание на обувь фирм Adidas и New Balance, выполненную в духе 1970-1980-х годов.

