Россияне назвали самые быстрые способы разбогатеть

«Работа.ру»: 46% россиян считают самым быстрым способом разбогатеть удачные инвестиции

Согласно опросу сервиса по подбору персонала «Работа.ру», почти половина россиян считает, что быстрее и эффективнее всего разбогатеть можно при помощи удачных инвестиций (46 процентов респондентов) и получения наследства (41 процент). Исследование есть в распоряжении «Ленты.ру».

В качестве еще одного способа респонденты называют работу и карьеру в крупных компаниях (35 процентов), а также выигрыш в лотерею (30 процентов). Кроме того, самым быстрым и действенным вариантом разбогатеть можно, вступив в брак с обеспеченным человеком или открыв собственный бизнес, отмечают 28 и 22 процента участников опроса. Каждый десятый верит, что можно разбогатеть, если работать в госсекторе.

Также, по мнению 26 процентов респондентов, богатым можно назвать человека с доходом более чем в 1 миллион рублей в месяц. Около 23 процентов считают, что дохода от 300 до 500 тысяч рублей для такого статуса вполне достаточно. В то же время для 19 процентов богатство определяется доходом от 100 до 300 тысяч рублей, а для 11 процентов — от 50 до 100 тысяч рублей.

Большая часть россиян отметила, что богатый человек, как правило, имеет большое количество денег на банковских счетах — за этот вариант ответа проголосовали 46 процентов опрошенных. Также респонденты называли в ряду главных атрибутов богача наличие собственного бизнеса и элитную недвижимость, дорогой автомобиль, помощника по хозяйству, брендовую одежду и обувь, ювелирные украшения, личного водителя, а также известность.

При этом меньшая часть россиян довольна своим финансовым положением: доля граждан, воспринимающих свои доходы как недостаточные, в последние три года составляет около 30 процентов, показал августовский опрос Центра исследований гражданского общества ВШЭ. Согласно отчету Росстата о социально-экономическом положении России, о котором пишет издание, реальные денежные доходы россиян во втором квартале 2022 года упали в годовом выражении на 1,9 процента, а реальные располагаемые денежные доходы (за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) — на 0,8 процента.