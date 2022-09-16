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Названа неочевидная причина массового нежелания иметь детей

GlobeScan: каждый четвертый человек мира не хочет иметь детей из-за климатического кризиса
СюжетЛесные пожары:

Фото: Kelly Sikkema / Unsplash

Каждый четвертый человек в мире не хочет иметь детей из-за беспокойства о последствиях климатического кризиса. Неочевидную причину массового нежелания продолжать род назвали аналитики социологического центра GlobeScan в своем исследовании, пишет Eco-Business.

По данным специалистов, 59 процентов населения Южной Кореи, 53 процента жителей Гонконга, 52 процента жителей Индии и 51 процент жителей Таиланда признаются, что опасаются заводить детей из-за последствий глобального потепления.

Исследование показало, что 44 процента людей, которые лично на себе ощутили последствия изменения климата, с большей вероятностью откажутся от продолжения рода, чем те, на кого климат пока не влияет. При этом почти треть (32 процента) населения планеты категорически не согласны с идеей, что меняющийся климат заставит их передумать рожать детей.

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В GlobeScan выяснили, что обеспокоенность климатом достигла рекордного уровня, так как все больше людей лично ощущают на себе последствия глобального потепления. Почти две трети (65 процентов) населения планеты теперь считает изменение климата является «очень серьезной» проблемой — это самый высокий показатель за всю историю отслеживания с 2002 года.

Рекордным стало и число людей, которые считают себя «сильно затронутыми» изменениями климата — доля выросла с 31 процента в 2020 году до 37 процентов в 2022-м. Отмечается, что опрос проводился в июне и июле 2022 года во время проливных дождей и наводнений в Пакистане и Китае, оползней в Бангладеш и Индии, лесных пожаров в Афганистане и Турции и сильной жары в США и Европе.

Исследователи заявили, что острая и растущая осведомленность о несправедливости климата станет ключевым фактором в подталкивании правительств и бизнеса к более жестким действиям в области борьбы с глобальным потеплением.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала человечество прекратить глобальный «акт самосаботажа» и прекратить добычу и распространение вредного для здоровья ископаемого топлива. Сотни врачей по всему миру призвали призвали мировые правительства заключить глобальный договор о нераспространении угля и газа по аналогии с подписанным в 1968 году договором о нераспространении ядерного оружия.

Нина Ташевская
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