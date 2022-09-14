ВОЗ призвала прекратить глобальный «акт самосаботажа»

ВОЗ призвала заключить глобальный договор о нераспространении ископаемого топлива

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и около 200 медицинских ассоциаций призвали мировые правительства заключить глобальный договор о нераспространении опасного для здоровья ископаемого топлива. Об этом пишет The Guardian.

«Современное пристрастие к ископаемому топливу — это не просто акт экологического вандализма. С точки зрения здоровья это акт самосаботажа», — заявил президент ВОЗ Тедрос Гебрейесус. В коллективном обращении к главам государств медики предложили согласовать юридически обязывающий план поэтапного отказа от разведки месторождений и производства ископаемого топлива по аналогии с Рамочной конвенцией о борьбе с табаком, созданной под эгидой ВОЗ в 2003 году.

«Нынешнее бремя смертности и болезней от загрязнения воздуха сравнимо с бременем употребления табака, в то время как долгосрочное воздействие ископаемого топлива на климат Земли представляет собой экзистенциальную угрозу для человечества — как и ядерное оружие», — пояснил глава отдела ВОЗ по вопросам изменения климата Диармид Кэмпбелл-Лендрам.

Ожидается, что инициатива повторит успехи подписанного в 1968 году договора о нераспространении ядерного оружия, который в определенной степени ограничил обмен атомным оружием и технологиями. По словам сопредседателя Международной организации врачей за предотвращение ядерной войны Айра Хельфанда, климатический кризис и угроза применения ядерного оружия оказались тесно связанными — глобальное потепление ведет к международным конфликтам, которые повышают риск применения оружия массового поражения. «Мир должен объединиться, чтобы предотвратить обе эти экзистенциальные угрозы», — подчеркнул эксперт.

Ранее британские ученые выяснили, что Парижское соглашение по климату не сможет спасти человечество от глобальной катастрофы. По оценкам исследователей, в ближайшем будущем могут произойти пять переломных для мировой климатической системы моментов, среди которых полное разрушение ледяного покрова Западной Антарктики и смерть коралловых рифов. Повышения глобальной температуры на 1,5 градуса Цельсия относительно доиндустриального уровня будет достаточно, чтобы это произошло.