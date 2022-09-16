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Джокович обратился к решившему завершить карьеру Федереру

Новак Джокович восхитился совершенством решившего завершить карьеру Роджера Федерера

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Сербский теннисист Новак Джокович обратился к решившему завершить карьеру швейцарцу Роджеру Федереру. Он опубликовал пост в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

«Тяжело описать словами все то, что мы вместе пережили в этом спорте. Более десяти лет невероятных моментов и битв, которые стоит вспомнить. Твоя карьера задала тон тому, что означает достичь совершенства и целостно и уравновешенно лидировать», — восхитился Джокович. Он отметил, что для него честь знать Федерера на корте и за его пределами.

Сербский теннисист также пожелал швейцарцу удачи в новой главе жизни. «Я знаю, что в этой новой главе тебя ожидают потрясающие моменты с Миркой, детьми и всеми, кого ты любишь. Всех поклонников Роджера ожидает много интересного», — написал Джокович.

15 сентября 41-летний Федерер объявил, что завершит карьеру после Кубка Лэйвера, который пройдет в конце сентября. «Я много работал, чтобы вернуться в полную спортивную форму. Но я также знаю возможности и пределы своего тела», — поделился он.

Федерер не выступал на соревнованиях с июля 2021 года. За карьеру теннисист 20 раз выигрывал турниры серии «Большого шлема». Также в активе швейцарца золото Олимпийских игр-2008 в парном разряде и серебро Игр-2012 в одиночном разряде.

Дарья Коршунова
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