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В российском городе водитель автобуса погнался за пассажиром и попал в больницу

Пассажир автобуса и водитель устроили драку во Владивостоке, оба попали в больницу

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Во Владивостоке пассажир автобуса и водитель устроили драку на улице, после чего оба попали в городскую больницу. Об этом сообщает «Восток-Медиа».

По данным издания, причиной конфликта могло быть нежелание россиянина оплачивать проезд. Молодой человек выскочил из автобуса, но водитель проследовал за ним и в результате получил струю из газового баллончика.

Подоспевшие на помощь водителю люди пытались отнять баллончик. В итоге приехала скорая, которая увезла их обоих в больницу. Водитель автобуса ушел из медучреждения самостоятельно после оказания ему первой помощи. О состоянии второго участника потасовки не сообщается.

Транспортная компания начала проверку инцидента.

В мае в Набережных Челнах водитель маршрутки избил коллегу туфлей. Очевидцы сняли произошедшее на видео.

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Евгения Куликова
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