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Российский водитель маршрутки избил коллегу туфлей и попал на видео

В Набережных Челнах водитель маршрутки избил коллегу туфлей и попал на видео

В Набережных Челнах водители маршруток устроили на дороге драку. Видео инцидента в четверг, 12 мая, публикует Telegram-канал «Подъем».

На опубликованных кадрах видно, как один из мужчин наносит серию ударов своему коллеге. Второй в ответ снял с ноги туфлю и начал бить ею оппонента. После этого он спокойно надел обувь обратно на ногу. Разнимать мужчин пришлось пассажиру.

В администрации российского города «Подъему» сообщили, что в скандале замешаны сотрудники частной компании ООО «Пассажирские перевозки». По факту случившегося полиция проводит проверку.

Ранее в мае в центре Москвы на строительной площадке гастроквартала «Депо Три вокзала» произошла массовая драка. В результате были задержаны 12 человек.

Евгения Куликова
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