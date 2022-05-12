Российский водитель маршрутки избил коллегу туфлей и попал на видео
В Набережных Челнах водитель маршрутки избил коллегу туфлей и попал на видео
В Набережных Челнах водители маршруток устроили на дороге драку. Видео инцидента в четверг, 12 мая, публикует Telegram-канал «Подъем».
На опубликованных кадрах видно, как один из мужчин наносит серию ударов своему коллеге. Второй в ответ снял с ноги туфлю и начал бить ею оппонента. После этого он спокойно надел обувь обратно на ногу. Разнимать мужчин пришлось пассажиру.
В администрации российского города «Подъему» сообщили, что в скандале замешаны сотрудники частной компании ООО «Пассажирские перевозки». По факту случившегося полиция проводит проверку.
Ранее в мае в центре Москвы на строительной площадке гастроквартала «Депо Три вокзала» произошла массовая драка. В результате были задержаны 12 человек.