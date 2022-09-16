Рост цен в еврозоне установил очередной рекорд

Евростат: инфляция в еврозона в августе выросла на рекордные 9,1 процента

Рост потребительских цен в 19 странах, использующих евро, в августе установил очередной рекорд на уровне 9,1 процента в годовом выражении по сравнению 8,9 процента месяцем ранее, свидетельствуют данные Евростата. Окончательные данные совпали с предварительными.

В месячном выражении инфляция в еврозоне выросла на 0,6 процента. Евростат подсчитал, что за 3,95 процентных пункта от общего показателя в годовом исчислении отвечает рост цен на энергоносители, еще за 2,25 процентных пункта — подорожание продуктов питания, алкоголя и табака.

Потребительские цены без учета таких волатильных факторов, как стоимость энергоносителей, продуктов питания и алкоголя (базовая инфляция, или индекс CPI Core, который отслеживает ЕЦБ), в августе выросли на 4,3 процента в годовом выражении после повышения на четыре процента в июле.

По данным Евростата, цены на продукты питания, алкоголь и табачную продукцию в августе выросли на 10,6 процента после роста на 9,8 процента в июле. Подорожание энергоносителей замедлилось — рост составил 38,6 процента по сравнению с 39,6 процента месяцем ранее. Услуги в еврозоне стали дороже на 3,8 процента.

Во всем Евросоюзе годовая инфляция в августе достигла 10,1 процента против 9,8 процента в июле. Месяц к месяцу потребительские цены в 27 странах выросли на 0,7 процента. Наиболее медленный рост цен зафиксирован во Франции (6,6 процента), на Мальте (7 процентов) и в Финляндии (7,9 процентов). Быстрее всего инфляция росла в Эстонии (25,2 процента), Латвии (21,4 процента) и Литве (21,1 процента). В главной экономике Европы — Германии — годовая инфляция ускорилась до 8,8 с 8,5 процента в июле, в Италии — до 9,1 процента, в Испании — замедлилась до 10,5 процента.

При этом целевой показатель инфляции ЕЦБ составляет два процента. Чтобы сдержать рост цен, в сентябре банк повысил ключевую ставку на рекордные 75 базисных пунктов до 1,25 процента годовых и пообещал продолжить повышение в случае необходимости.