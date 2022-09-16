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Киргизия заявила о боях вдоль всей границы с Таджикистаном

Погранслужба Киргизии заявила о столкновениях вдоль всей границы с Таджикистаном

Фото: Эламан Карымшаков / Sputnik/РИА Новости

Бои между киргизскими и таджикскими военными проходят вдоль всей границы двух стран. Об этом сообщила погранслужба Госкомитета Нацбезопасности (ПС ГКНБ) Киргизии, передает РИА Новости.

Вооруженные столкновения идут по всему периметру госграницы, заявил представитель ведомства. Он уточнил, что таджикская сторона применяет минометы и артиллерию, киргизские военнослужащие ведут ответный огонь.

В Таджикистане же обвинили киргизских пограничников в нарушении договоренностей и атаке на погранзаставу «Душанбе».

14 сентября на границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка между пограничниками двух стран. В Киргизии заявили, что пограничный наряд страны обнаружил пограничный наряд Погранвойск Таджикистана, который «в нарушение ранее достигнутых договоренностей между сторонами занял боевые позиции на неописанном участке госграницы».

После этого глава киргизского ГКНБ Камчыбек Ташиев предположил, что провокации на границе были спланированы заранее.

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Марина Совина
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