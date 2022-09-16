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Греф предложил новый подход к поддержке важных проектов

Греф предложил разделить крупные государственные проекты по степени важности

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Глава Сбера Герман Греф предложил правительству использовать новый подход для поддержки крупных инвестиций — значимых проектов в сфере импортозамещения и инфраструктуры. Об этом со ссылкой на участника заседания кабмина, источник в правительстве и источник, знакомый с обсуждением вопроса, пишет РБК.

Стратегическая сессия под председательством премьер-министра Михаила Мишустина состоялась 30 августа. Предложенный Грефом механизм предусматривает разделение проектов по степени важности, которая и должна определять уровень субсидирования инвестиционных кредитов и размер банковских гарантий.

Предлагается введение как минимум трех категорий. Приоритет первого уровня подразумевает гарантии или капитальный грант в объеме 70 процентов от суммы займа, а процентную ставку — не выше 1 процента. Второй уровень предусматривает гарантию в 50 процентов и ставку 3 процента, а третий — 30 процентов и 5 процентов соответственно.

Как пояснил источник издания, модель Грефа прежде всего ориентирована на развитие высокотехнологичных проектов в сфере импортозамещения. В правительстве есть осознание, что без значительных субсидий многие проекты реализовать невозможно. Кроме того, исключительное значение в связи с нынешним конфликтом с Западом и разворотом на Восток приобретают инфраструктурные стройки, позволяющие улучшить логистику. Другой собеседник указал, что представленная схема скорее носит рамочный характер, конкретные критерии отбора еще предстоит определить.

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Проректор РАНХиГС Андрей Марголин назвал идею главы Сбера рациональной, так как без помощи государства важные проекты действительно в российских условиях не заработают, бизнес на такие рискованные траты не пойдет. «Поэтому властям надо выбирать — инвестиции с господдержкой или ничего», — заметил он.

В свою очередь заместитель заведующего базовой кафедры инфраструктуры финансовых рынков НИУ ВШЭ Андрей Столяров подчеркнул, что если приоритетность проектов будут определять чиновники или какая-то специальная комиссия, то надо будет принимать во внимание коррупционную составляющую. Марголин подтвердил опасения, указав, что если отбор проектов окажется непрофессиональным, то страна останется и без денег, и без результатов.

Ранее сообщалось, что в рамках программы развития железных дорог в России существуют планы дополнительно проиндексировать тарифы на перевозку грузов. Бизнесу предложат платить дополнительно 9,8 процента.

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Платон Щукин
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