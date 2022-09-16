Греф предложил новый подход к поддержке важных проектов

Греф предложил разделить крупные государственные проекты по степени важности

Глава Сбера Герман Греф предложил правительству использовать новый подход для поддержки крупных инвестиций — значимых проектов в сфере импортозамещения и инфраструктуры. Об этом со ссылкой на участника заседания кабмина, источник в правительстве и источник, знакомый с обсуждением вопроса, пишет РБК.

Стратегическая сессия под председательством премьер-министра Михаила Мишустина состоялась 30 августа. Предложенный Грефом механизм предусматривает разделение проектов по степени важности, которая и должна определять уровень субсидирования инвестиционных кредитов и размер банковских гарантий.

Предлагается введение как минимум трех категорий. Приоритет первого уровня подразумевает гарантии или капитальный грант в объеме 70 процентов от суммы займа, а процентную ставку — не выше 1 процента. Второй уровень предусматривает гарантию в 50 процентов и ставку 3 процента, а третий — 30 процентов и 5 процентов соответственно.

Как пояснил источник издания, модель Грефа прежде всего ориентирована на развитие высокотехнологичных проектов в сфере импортозамещения. В правительстве есть осознание, что без значительных субсидий многие проекты реализовать невозможно. Кроме того, исключительное значение в связи с нынешним конфликтом с Западом и разворотом на Восток приобретают инфраструктурные стройки, позволяющие улучшить логистику. Другой собеседник указал, что представленная схема скорее носит рамочный характер, конкретные критерии отбора еще предстоит определить.

Проректор РАНХиГС Андрей Марголин назвал идею главы Сбера рациональной, так как без помощи государства важные проекты действительно в российских условиях не заработают, бизнес на такие рискованные траты не пойдет. «Поэтому властям надо выбирать — инвестиции с господдержкой или ничего», — заметил он.

В свою очередь заместитель заведующего базовой кафедры инфраструктуры финансовых рынков НИУ ВШЭ Андрей Столяров подчеркнул, что если приоритетность проектов будут определять чиновники или какая-то специальная комиссия, то надо будет принимать во внимание коррупционную составляющую. Марголин подтвердил опасения, указав, что если отбор проектов окажется непрофессиональным, то страна останется и без денег, и без результатов.

Ранее сообщалось, что в рамках программы развития железных дорог в России существуют планы дополнительно проиндексировать тарифы на перевозку грузов. Бизнесу предложат платить дополнительно 9,8 процента.