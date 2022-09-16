Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

64-летняя женщина раскрыла секрет моложавой внешности

64-летняя блогерша 60_isthenew_40 назвала отказ от молока и спорт секретом своей красоты

Фото: @60_isthenew_40

Блогерша с никнеймом 60_isthenew_40 раскрыла секрет своей моложавой внешности. Соответствующий пост появился в ее Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Женщина ведет аккаунт, на который подписано 37 тысяч человек, где она делится советами насчет здорового образа жизни и демонстрирует стройное и мускулистое тело в бикини. Так, в одном из недавних постов она рассказала, что сохранять красоту ей помогают несколько правил.

В первую очередь 64-летняя инфлюэнсерша призвала регулярно заниматься спортом и пить много воды. Кроме того, она порекомендовала уделять сну от семи до девяти часов в сутки и сбалансировать свой рацион. По мнению юзерши, следует отдавать предпочтение преимущественно растительной пище и отказаться от молочной продукции, полуфабрикатов и рафинированного сахара, которые ускоряют процесс старения. Также необходимо увлажнять кожу, использовать солнцезащитный крем и освоить техники медитации и релаксации, которые улучшают состояние ума и тела, отметила 60_isthenew_40.

Материалы по теме:
«Тело — это не благо и не зло» Почему все больше женщин мечтают отказаться от стремления к идеальному телу?
«Тело — это не благо и не зло»Почему все больше женщин мечтают отказаться от стремления к идеальному телу?
16 марта 2021
Сердцем не стареть Как российское модельное агентство Oldushka борется со стереотипами о возрасте
Сердцем не старетьКак российское модельное агентство Oldushka борется со стереотипами о возрасте
28 марта 2016

«Узнавайте новое, будьте любопытны. Это заставляет мозг работать. Наслаждайтесь жизнью! Веселитесь и смейтесь! Улыбка — одно из лучших антивозрастных средств на свете!» — заключила она.

Ранее в сентябре российский врач-дерматолог, косметолог Анна Лебедева раскрыла секрет красоты женщин старше 50 лет. Представительницы этой возрастной категории могут сохранять привлекательность не только с помощью фильтров в соцсетях или походов к косметологу. Моложавая внешность также зависит от формы черепа и толщины кожи, отметила специалистка.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гостева
Обсудить
Последние новости
Оксимирон вернулся в Россию и «передал привет» прокуратуре в новом клипе
Стали известны подробности о погибшем после обстрела ВСУ жителе города Валуйки
В Армении высказались об ожиданиях от ОДКБ
Путин поприветствовал работу Турции в ШОС
Путин понадеялся на увеличение поставок зерна в бедные страны
Названа стоимость самой дешевой недвижимости в Подмосковье
Разрушения после ночного удара ВСУ по российскому городу сняли на видео
В Киргизии допустили введение в стране военного положения
Раскрыта связь прыщей на определенных участках лица с проблемами в организме
Вызванному в сборную России футболисту предложили играть за Армению
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.