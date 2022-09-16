Сбер оценил объемы сделок на российском рынке IPO

Зампред правления Сбера Попов оценил объем сделок на рынке IPO в 3-10 миллиардов рублей

Зампред правления Сбербанка Анатолий Попов в беседе с «Коммерсантом» оценил объемы ближайших сделок на российском рынке IPO.

По словам Попова, сегодня рынок IPO в России оживляется, осуществляется работа с несколькими компаниями, которые намерены сделать первичные предложения акций уже в 2022 году. «Состояние рынка, с нашей точки зрения, позволяет рассчитывать на успех дебютных сделок, при этом потенциал в среднесрочной перспективе мы оцениваем многократно выше за счет существенного отложенного спроса со стороны наших клиентов», — отметил он.

Первые размещения, которые сейчас обсуждает руководство банка, — 3-10 миллиардов рублей. В случае положительных результатов первых сделок объемы могут вырасти до 15-20 миллиардов рублей на сделку. Попов отметил, что сдерживающими факторами для инвесторов выступают общая неопределенность развития экономики и рынка.

«Заморозка части активов у локальных инвесторов также, несомненно, ограничивает их аппетит и объем средств для новых инвестиций. Но мы ожидаем постепенного решения инфраструктурных проблем», — рассказал он.

Ранее Сбер зафиксировал серьезную дедолларизацию крупного бизнеса — в целом по итогам первой половины 2022 года сокращение валютных накоплений произошло в 17 раз. С января по июль текущего года объем средств крупнейших клиентов-юрлиц на депозитах в валюте упал на 94 процента.