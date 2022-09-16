Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Тела пропавшей сотрудницы ФСИН и ее друга обнаружили в машине возле карьера

Под Петербургом поисковики нашли тело пропавшей сотрудницы ФСИН в машине возле карьера

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Под Петербургом пропавшую два дня назад 43-летнюю сотрудницу ФСИН нашли мертвой в машине возле карьера. Об этом в пятницу, 16 сентября, сообщает «Фонтанка».

По сведениям издания, 14 сентября в полицию обратилась дочь сотрудницы колонии № 2 в поселке Ульянка и сказала, что ее мать 12 сентября уехала на рыбалку вместе с 40-летним возлюбленным и перестала выходить на связь.

Спустя несколько дней поисковики заметили у карьера возле поселка Старая Малукса машину Kia Rio, принадлежащую россиянке. В ней были обнаружены тела пропавшей и ее друга без признаков насильственной смерти.

Сейчас эксперты устанавливают, по какой причине пара скончалась.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Путин отреагировал на отказ Зеленского от переговоров фразой «и не надо»
Ивлеева объяснила частые встречи с бывшим мужем
Семья туристов сорвалась со скалы на автомобиле и погибла
Миллиардер уйдет от налогов через благотворительный фонд
Кадыров объявил о присоединении двух чеченских батальонов к союзникам в Донбассе
Мужчина попытался купить ребенка у матери на улице и оказался в тюрьме
Вяльбе прокомментировала желание Клебо соревноваться с российскими лыжниками
Тела пропавшей сотрудницы ФСИН и ее друга обнаружили в машине возле карьера
Россияне опередили всех зарубежных покупателей жилья в одной стране
Стало известно о попытках украинских диверсантов пройти через линию фронта
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.