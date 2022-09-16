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Таджикистан обвинил Киргизию в новых обстрелах

ГКНБ Таджикистана сообщил о новых обстрелах со стороны киргизских военных

Фото: Сыргак Бактыяров / РИА Новости

Госкомитет национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана обвинил киргизских военных в новых обстрелах. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Несмотря на встречу руководителей первых силовых структур и объявление о прекращении огня, через полтора часа киргизская сторона начала обстрел из группового вооружения и военной техники населенный пункт Овчи-Калъача Бободжон-Гафуровского района и Ворух, Чорку города Исфары», — сообщили в госкомитете.

По данным ведомства, Киргизия стягивает к границе дополнительные силы и средства из центра Баткенского района. «Вызывает обеспокоенность использование киргизской стороной военных вертолетов и боевых беспилотников для нападения на дома граждан и гражданские объекты Таджикистана», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что военные Киргизии прекратили стрельбу на границе с Таджикистаном, об этом заявили в Пограничной службе страны. Там также утверждают, что с таджикской стороны интенсивность обстрелов резко снизилась, но на некоторых участках границы таджикские военные периодически обстреливают кыргызские позиции.

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Алевтина Запольская
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