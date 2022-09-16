Российские войска нанесли удар по базе батальона «Кракен» в Харькове

Минобороны России заявило о поражении пункта дислокации батальона «Кракен» в Харькове

Российские войска нанесли удар по временной базе батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Кракен» в Харькове. Об этом в пятницу, 16 сентября, журналистам заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, Вооруженные силы России поразили пункты временной дислокации 66-й механизированной бригады украинских войск в районе поселка Двуречная и города Купянск в Харьковской области.

Конашенков также добавил, что российские военные атаковали позиции 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ возле Северска в Донецкой народной республике. В результате противник потерял более четырехсот бойцов и более 20 единиц военной техники.

По данным Минобороны, всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 5616 единиц военной автомобильной спецтехники, 3392 орудия полевой артиллерии и миномета, 837 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4940 бронемашин, 375 зенитных ракетных комплексов, 1965 беспилотников, 293 самолета и 155 вертолетов ВСУ.

Ранее ведомство показало кадры уничтожения украинского десанта при форсировании реки Днепр в районе Запорожской атомной электростанции. Вертолеты Ка-52 ударили по противнику управляемыми ракетами «Вихрь», что не позволило ему осуществить высадку на берег и захватить стратегически важный объект.