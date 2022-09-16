В Кривом Роге рассказали о попытках предотвратить техногенную катастрофу

В Днепропетровской ОГА заявили о разрушениях гидротехнических сооружений в Кривом Роге

В Кривом Роге экстренные службы устраняют серьезные разрушения на гидротехнических сооружениях. Об этом заявил глава Днепропетровской областной государственной администрации (ОГА) Валентин Резниченко, передает РИА Новости.

По его словам, в настоящий момент украинские спасатели «ликвидируют последствия "прилетов"», пытаясь «предотвратить техногенную катастрофу».

14 сентября сообщалось, что гидротехнические сооружения Кривого Рога пострадали от ракетного удара. Уточнялось, что после попаданий в реке Ингулец «резко повысился уровень воды, может быть повреждена насосная станция, местами в городе отсутствует мобильная связь».