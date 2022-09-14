На Украине заявили об ударе по насосной станции в Кривом Роге

Замглавы офиса Зеленского заявил о ракетном ударе по насосной станции в Кривом Роге

По гидротехническим сооружениям Кривого Рога нанесен ракетный удар, утверждает заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко. Об этом сообщает РИА Новости.

Подтвердил удары и глава офиса Зеленского Андрей Ермак. Кроме того, после попаданий в реке Ингулец «резко повысился уровень воды, может быть повреждена насосная станция, местами в городе отсутствует мобильная связь», заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.

Из-за поднявшегося уровня воды, сообщал российский военный корреспондент Александр Коц, переправа Вооруженных сил Украины в районе Давыдов Брода была снесена. По словам журналиста, аналогичная ситуация наблюдалась в районе Ирпеня.