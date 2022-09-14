Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

На Украине заявили об ударе по насосной станции в Кривом Роге

Замглавы офиса Зеленского заявил о ракетном ударе по насосной станции в Кривом Роге

Фото: Roman Baluk / Reuters

По гидротехническим сооружениям Кривого Рога нанесен ракетный удар, утверждает заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко. Об этом сообщает РИА Новости.

Подтвердил удары и глава офиса Зеленского Андрей Ермак. Кроме того, после попаданий в реке Ингулец «резко повысился уровень воды, может быть повреждена насосная станция, местами в городе отсутствует мобильная связь», заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.

Из-за поднявшегося уровня воды, сообщал российский военный корреспондент Александр Коц, переправа Вооруженных сил Украины в районе Давыдов Брода была снесена. По словам журналиста, аналогичная ситуация наблюдалась в районе Ирпеня.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Василий Мека
Обсудить
Последние новости
На Украине заявили об ударе по насосной станции в Кривом Роге
Власти США обвинили в сокрытии реального положения дел в экономике
В Госдуме призвали запретить праздничные мероприятия на время спецоперации
Снижение цен в России замедлилось из-за огурцов
В Ozon рассказали подробности о краже Apple Watch на одном из пунктов выдачи
Предсказано будущее больших ТЦ в России
Власти российского региона сообщили о погибшем в ходе СВО солдате
Раскрыт мотив нападения 16-летнего подростка на российского полицейского
ЕС продлил антироссийские санкции за «подрыв суверенитета Украины»
Похожий на гранату предмет нашли на станции московского метро
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.