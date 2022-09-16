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Президент Мексики обвинил Запад в усугублении конфликта на Украине

Президент Мексики Лопес Обрадор обвинил Запад в усугублении конфликта на Украине.
Андрес Мануэль Лопес Обрадор

Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Фото: Henry Romero / Reuters

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор обвинил Запад в усугублении конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, группы влияния, производители оружия, страны НАТО и мировые державы, которые ищут в конфликте способы удовлетворить свои интересы, причиняют дополнительные страдания и его жертвам, и населению всего мира.

«Группы интересов, занимающие государственные или экономические позиции, прилагают все усилия, чтобы привести политику к вооруженному конфликту (...) Так зародилась война России и Украины. Последующие принятые санкции и массовые поставки оружия в атакованную страну способствовали продолжающемуся противостоянию и стали дополнительной дозой иррациональности», — сказал политик.

Глава Мексики считает, что ООН и ведущие державы пренебрегли своей обязанностью содействовать мирному диалогу. По его словам, великие державы «явно или молчаливо» позиционируют себя в конфликте только для того, чтобы служить своим гегемонистским интересам. «Вот почему нельзя избежать подозрения, извращенного и невероятного, что эта война, как и многие другие, вдохновляется интересами военной промышленности», — отметил он.

Политик добавил, что в ближайшие дни на заседании Генеральной ассамблеи ООН министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард озвучит предложение о срочном поиске решения для прекращения конфликта на Украине и установления всеобщего перемирия не менее чем на пять лет. Страна предлагает создать комитет мира, в который могли бы войти премьер-министр Индии, Папа Римский и генеральный секретарь ООН.

Ранее президент Мексики заявил, что странам мира необходимо как минимум на пять лет прекратить все военные конфликты и торговые войны для борьбы с глобальным кризисом. По словам политика, такое перемирие позволит бороться «с кризисом, касающимся народов». В частности, он призвал к окончанию боевых действий между Россией и Украиной. По его мнению, можно было бы попросить США, Россию и Китай принять это предложение, а также представить его в ООН.

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Марина Совина
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