Блогерша раскрыла оптимальное количество порошка для стирки одежды

Американская TikTok-блогерша Рене: для стирки одежды необходимо две столовые ложки порошка

Блогерша Рене из Саутингтона, США, раскрыла оптимальное количество порошка для стирки одежды. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Юзерша с никнеймом renduh объяснила, что при удалении обычных повседневных загрязнений, таких как пыль, пот или косметика, следует использовать две столовые ложки данного моющего средства. При этом она указала, что барабан стиральной машины рекомендуется заполнять вещами наполовину или на три четверти, чтобы в нем оставалось свободное пространство.

В то же время эксперт в сфере бытовой техники отметила, что стирального порошка может потребоваться меньше в регионах с мягкой водой. В свою очередь, при применении жесткой воды необходимо увеличить количество указанного средства бытовой химии.

В июне renduh назвала лучший способ сортировки одежды при стирке. Так, она заявила, что вещи не всегда следует разделять по цвету. Для продления службы стиральной машины предметы гардероба необходимо сочетать в зависимости от их веса, посоветовала юзерша.