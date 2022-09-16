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Стало известно об отказе Си Цзиньпина встречаться с папой римским

Reuters: Китай отказал папе римскому в личной встрече с Си Цзиньпином

Фото: Владислав Воднев / Sputnik/РИА Новости

Ватикан предложил Китаю организовать встречу папы римского Франциска с руководителем КНР Си Цзиньпином в столице Казахстана Нур-Султане. Об этом сообщает Reuters.

По словам источника агентства в Папском Престоле, Пекин отказал в мероприятии, сославшись на нехватку времени. При этом китайская сторона заявила, что «оценила этот жест».

Предположительно, понтифик планировал обсудить с Си статус Римско-католической церкви в азиатской стране.

Согласно программе папского визита, Франциск полностью посвятил свой визит в Казахстан участию в Съезде лидеров мировых и традиционных религий.

Ранее сообщалось, что Папа Римский не сможет в ближайшее время посетить Москву и Киев из-за проблем с коленом. Глава Римско-католической церкви несколько раз заявлял о своем желании посетить Россию и Украину с целью урегулирования конфликта между двумя странами.

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Марина Совина
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