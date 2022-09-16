В США описали сценарий ядерной войны между Россией и НАТО

Newsweek: доцент Глейзер заявил о невообразимых последствиях ядерной войны России и НАТО

Доцент Принстонского университета США Алекс Глейзер, один из создателей симулятора столкновения «План А», описал сценарий гипотетической ядерной войны между Россией и НАТО. Об этом пишет Newsweek.

Согласно «Плану А», обмен ядерными ударами может привести к катастрофическим последствиям. Как пояснил Глейзер, в течение первых нескольких часов конфликта погибнет и будет ранено более 90 миллионов человек, а последствия глобальной термоядерной войны для жизни на Земле будут «невообразимыми».

Согласно исследованию, в результате ядерного столкновения США и России на Земле погибнет более пяти миллиардов человек. В результате конфликта кроме ущерба, а также экономического и социального коллапса, наступит ядерная зима, которая усугубит катастрофу, заявил Глейзер.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что у Москвы нет планов по применению ядерного оружия. Президент России Владимир Путин призывал не допускать развязывания ядерной войны, подчеркивая, что в ней не может быть победителей, поэтому она никогда не должна начаться.

