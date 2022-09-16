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В Херсонской области сообщили о тактическом окружении части украинских войск

Стремоусов: украинские войска попали в тактическое окружение у границ Херсонской области

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Часть украинских войск оказалась в тактическом окружении у границ Херсонской области возле реки Ингулец. Об этом РИА Новости заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

Он рассказал, что уровень воды в реке нарушив возведенные Вооруженными силами Украины (ВСУ) переправы, и подразделения оказались прижаты к берегу без снабжения. «У них там бедственное положение», — сообщил он.

Накануне Стремоусов рассказал, что украинский десант предпринял попытку проникнуть в Херсонскую область, однако атака была отражена союзными силами. «Некие десантники, они себя называют морские пехотинцы, (...) (пытались — прим. «Ленты.ру») проникнуть на территорию Кинбурнской косы, это со стороны как раз Черного моря, и пройти (в Херсонскую область — прим. «Ленты.ру»), но атака была купирована», — заявил он, добавив, что противник был уничтожен.

14 сентября в администрации заявили, что Херсонская область надежно защищена от попыток продвижения украинских бойцов. Ситуация в регионе остается стабильной, а его территория «надежно защищена инженерно-оборонительными сооружениями» Вооруженных сил России.

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Марина Совина
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