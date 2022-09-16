Российский производитель шоколада отказался от буквы Z в названии

Производитель российского шоколада O`Zera убрал из названия марки букву Z

Производитель российского шоколада и другой кондитерской продукции O'Zera убрал из названия торговой марки букву Z, заменив ее на кириллическую З. На это обратил внимание портал NGS.

Товары с новым написанием бренда появились в магазинах в конце августа, выяснило издание у работников торговых точек. На данный момент можно встретить шоколад как со старой версией логотипа, так и с новой. При этом, несмотря на отказ от Z, латинская буква R в названии сохранилась.

Товары бренда O'Zera производит компания KDV Group. На сайте холдинга товары O'Zera также присутствуют как в старом, так и в новом написании.

В августе стало известно, что Samsung переименует новые смартфоны, отказавшись от буквы Z в названиях. Журналисты TechRadar сослались на отчет инсайдера SnoopyTech, который подтвердил, что новые складные смартфоны Samsung выйдут без буквы Z в названии.