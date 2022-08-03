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Отказ Samsung от буквы Z в названиях смартфонов объяснили

Инсайдер: Samsung переименует складной смартфон Galaxy Z Fold 4 из-за буквы Z в названии

Фото: Daniel Romero / Unsplash

Samsung переименует новые смартфоны, отказавшись от буквы Z в названиях. Об этом сообщает издание TechRadar.

Журналисты медиа сослались на отчет инсайдера SnoopyTech, который подтвердил, что новые складные смартфоны Samsung выйдут без буквы Z в названии. Ранее источники сообщали, что 10 августа корейская компания анонсирует аппараты Samsung Galaxy Fold 4 и Galaxy Flip 4.

Авторы портала объяснили, что литера Z используется российскими войсками для обозначения военной техники. По словам специалистов, компания не хочет, чтобы ее продукция каким-то образом ассоциировалась с ситуацией на Украине.

Также журналисты отметили, что у отказа от буквы Z есть свои преимущества и недостатки. Так, в обозначениях смартфонов популярной линейки Galaxy Note отсутствовали дополнительные буквы: «Не было никакой причины, чтобы они были нужны». Напротив, потребители привыкли, что Samsung обозначает линейки своих смартфонов различными символами: Z — складные устройства, S — флагманские, A — бюджетные. «Вы сразу понимаете, что все, что имеет букву Z в названии, является складным», — заключили авторы.

В конце марта Samsung переименовала свои актуальные складные смартфоны, отказавшись от буквы Z в названии. Соответствующий символ убрали из названий девайсов Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3 на рынках Латвии, Литвы и Эстонии.

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Андрей Ставицкий
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