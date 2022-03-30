Samsung убрала букву Z из названия своих смартфонов

Samsung переименовала смартфоны Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3

Компания Samsung переименовала свои смартфоны, отказавшись от буквы Z в названии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Как стало известно, корейская компания отказалась от символа Z в названиях складных флагманов Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3. После переименования устройства получили названия Galaxy Fold3 и Galaxy Flip3. Samsung сменила названия аппаратов на трех рынках — Латвии, Литвы и Эстонии.

Специалисты корпорации уже обновили страницы девайсов на региональных сайтах. Так, в интернет-магазинах Samsung в Литве, Латвии и Эстонии гаджеты представлены под новым названием. Не уточняется, будет ли компания менять наименования складных флагманов на других рынках. На момент написания заметки Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3 были доступны на российском сайте Samsung под оригинальными названиями.

Ранее депутаты литовского сейма предложили приравнять георгиевскую ленту и литеру Z к нацистской символике. Законодатели считают необходимым запретить ношение, демонстрацию и распространение подобных символов в любом виде.