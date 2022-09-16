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США пообещали поддерживать Киев «сколько потребуется»

Координатор Белого дома Кирби: США намерены поддерживать Киев столько, сколько потребуется

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что США намерены поддерживать Киев «столько, сколько потребуется». Об этом сообщает РИА Новости.

При этом Вашингтон предоставит Киеву возможность самому определить сроки проведения мирных переговоров с Москвой, подчеркнул Кирби.

«Позиция нашего президента состоит в следующем: мы намерены поддерживать Украину так долго, как это потребуется — чтобы помочь им добиться успеха на поле боя и укрепить их позиции за столом переговоров, если до этого дойдет», — сказал сотрудник администрации США.

Представитель Белого дома также отметил, что только президент Украины Владимир Зеленский сможет подвести итоги переговоров. «И лишь президент Зеленский способен определить, что является победой, а что — поражением», — пояснил он.

Ранее президент России Владимир Путин отреагировал на решение Киева отказаться от переговоров с Москвой и действовать военным путем фразой «флаг в руки». Он объяснил, что Россия отвела войска от Киева, чтобы создать условия для заключения соглашения, однако украинские власти отказались от всех договоренностей с Москвой и «забросили их в ящик».

Марина Совина
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