Прозванная слоном полная девушка заявила о нежелании худеть назло хейтерам

Плюс-сайз-блогерша Хонор Хопкинс призналась в любви к своему телу назло хейтерам

Британская плюс-сайз-блогерша призналась в любви к своему телу назло хейтерам в соцсетях и реальной жизни. Ее историю приводит The Sun.

23-летняя Хонор Хопкинс рассказала, что завела собственный блог в TikTok в 2013 году из-за любви к моде и макияжу, и за девять лет сумела набрать 273 тысячи подписчиков. По словам инфлюэнсера, она регулярно сталкивается с травлей со стороны зрителей из-за своей полноты.

«Недоброжелатели прозвали меня "слоном" в комментариях», — уточнила девушка и добавила, что старается не обращать внимание на негатив в интернете. Кроме того, британка заявила о нежелании худеть, поскольку она принимает свою внешность. Героиня материала считает, что своим примером помогает другим девушкам также обрести уверенность в себе.

«Никогда нельзя оскорблять людей за их внешний вид, однако я постоянно сталкиваюсь с подобным. Бодипотизив всегда был важен для меня. Я надеюсь, что своим блогом могу вдохновить полных женщин принять свою фигуру и перестать стесняться своей полноты», — высказалась Хопкинс в заключение.

В июне британская блогерша Оливия Николь Даффин, которую обзывали китом в сети, показала фигуру в купальнике назло хейтерам. В первой части видео девушка позировала в запахнутом халате с поясом. При этом на экране отображались надписи «Ты слишком толстая», «Это тело не для бикини», «Она похожа на кита». По словам инфлюэнсерши, так считают многие пользователи соцсети, которые оставляют оскорбительные комментарии в ее адрес. Во второй части ролика блогерша с улыбкой сняла с себя одежду, продемонстрировав фигуру в синем бикини, обнажавшем бедра.