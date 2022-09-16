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Российского наркополицейского задержали за попытку сбыта 23 закладок

В Оренбурге старшего оперуполномоченного полиции задержали за попытку сбыта 23 закладок

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В Оренбурге старшего оперуполномоченного полиции отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали за попытку сбыта 23 закладок. Об этом в пятницу, 16 сентября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, наркополицейский собирался распространить закладки на территории города, однако не успел этого сделать, так как был задержан сотрудниками собственной безопасности полиции.

После этого в отношении него возбудили дело. Следствие направило ходатайство о его аресте. Отмечается, что все закладки с наркотиками были изъяты. Сотрудники СКР устанавливают обстоятельства произошедшего.

Как рассказали «Ленте.ру» в пресс-службе областного УМВД, в случае подтверждения вины правоохранитель будет уволен из органов и понесет наказание. Сейчас в ведомстве проводится проверка, предварительно установлена причастность полицейского к сбыту наркотиков.

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Елизавета Новикова
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