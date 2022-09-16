Российский суд отправил в СИЗО находившегося 12 лет в розыске маньяка

В Омске 63-летнего российского уголовника отправили в СИЗО за серию изнасилований женщин

В Омске суд отправил в СИЗО на два месяца 63-летнего российского уголовника, подозреваемого в серии изнасилований женщин. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Основанием для помещения в изолятор стало то, что мужчина находился в розыске в течение 12 лет, не имеет постоянного места жительства в Омской области и может оказать воздействие на потерпевших.

По данным следствия, у маньяка был характерный почерк — ночью он через форточку проникал в квартиры своих жертв, расположенные на первом этаже, и совершал насилие. Все жертвы одинаково описывали внешность преступника, что позволило следователям сделать вывод о серийности преступлений, совершенных одним человеком. Злоумышленник совершил не менее восьми нападений.

Первое уголовное дело после совершенного россиянином преступления было возбуждено в 2010 году. В сентябре 2022 года маньяк совершил кражу денег из офиса в центре города, забыв на месте преступления ножницы, использованные для открытия окна. По потожировым следам был установлен генотип, который совпал с генотипом подозреваемого в серии изнасилований. 13 сентября маньяка задержали.

Ранее в Омской области к 13 годам строгого режима был приговорен 57-летний житель поселка Черлак, обвиняемый в попытке изнасилования школьницы.