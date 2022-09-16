Названы самые желанные страны для посещения россиянами осенью

Aviasales: Турцию и ОАЭ назвали самыми желанными странами у россиян осенью

Самыми желанными странами для посещения россиян осенью оказались Турция, ОАЭ и Таиланд. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом по бронированию билетов Aviasales, сообщает РИА Новости.

Согласно полученным данным, наибольший интерес у соотечественников в осенний период вызывает Турция. «В октябре там держится комфортная температура воздуха и воды — в среднем выше 20 градусов, — говорится в исследовании. — Средний чек за перелет в оба конца — 40,3 тысячи рублей. Прямые рейсы есть из 25 российских городов».

Вторым по популярности зарубежным направлением названы Объединенные Арабские Эмираты, где в октябре средняя температура ожидается на уровне 35 градусов. Приобрести проездные документы россиянам предлагается от 62 тысяч рублей на человека. Прямые рейсы осуществляются из десяти городов России.

На третьем месте в списке самых популярных маршрутов разместился Таиланд. Температура воздуха к середине осени там прогреется до 30 градусов. На курорты королевства можно улететь в среднем за 66,5 тысячи рублей.

Далее по востребованности следуют Египет и Израиль, куда средний чек составляет 46 и 68 тысяч рублей. Согласно прогнозам, дневная температура в странах будет держится в октябре в среднем на уровне 25-30 градусов.

Ранее в сентябре специалисты туротрасли раскрыли россиянам оптимальную стоимость отдыха в конце октября на курортах ОАЭ. Так, недельный тур в Рас-эль-Хайм для семьи из трех человек с размещением в пятизвездочном отеле составляет 205 тысяч рублей.

