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Туристы на катамаране столкнулись с китом в океане и едва не погибли

Путешествующих на катамаране британцев, нашедших в океане на кита, спас нефтяной танкер

Фото: Abigail Lynn / Unsplash

Семья туристов из Великобритании, путешествующая по миру на катамаране, едва не погибла после столкновения со спящим китом в Атлантическом океане. Об этом пишет Mirror.

33-летний Зак Смолл (Zach Small) со своей партнершей Кимберли Пеллетье Жирар (Kimberley Pelletier Girard) и дочерьми от первого брака Ануа и Уиллоу (восемь и пять лет) с июня 2022 года путешествовал на катамаране по миру. В ночь на 2 сентября, во время перехода с Азорских островов в Великобританию, его судно нашло на спящего кита — сквозь большую пробоину от сильного удара начала быстро проникать вода.

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Разбуженные столкновением туристы принялись вычерпывать воду из лодки и заделывать пробоину силиконом, однако вскоре бросили эти попытки. Британцы подали сигнал бедствия, приготовили спасательную шлюпку и стали ждать помощи. Около шести часов утра их подобрал проходящий мимо нефтяной танкер — семье пришлось оставить тонущий катамаран со всеми личными вещами и имуществом.

Отмечалось, что в настоящее время путешественники живут в доме матери Смолла в Малверне и копят средства на новое судно. Отец семейства признался, что несмотря на ужасный опыт хочет вернуться на воду как можно скорее.

Ранее в сентябре двое 70-летних жителей Новой Зеландии застряли на парусной лодке посреди Тасманового моря на 36 часов и едва не погибли. Причины, почему мужчины вышли в открытое море, остаются неизвестными.

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Дарья Рыбак
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